البرلمان العراقي يطالب بحملة تفتيش لإخلاء المدن من السلاح

شدد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، على ضرورة إخلاء المدن العراقية من الأسلحة وإطلاق حملة تفتيش واسعة لمصادرتها.



ونقلت قناة السومرية العراقية عن الكعبي قوله في بيان: "تواجد مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان بات مصدر قلق دائم للمواطن ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد ارواحهم وهذا ما شاهدناه اليوم خلال انفجار كدس للعتاد في معسكر الصقر بالدورة حيث تعرضت العديد من المنازل والمواطنين من المدنيين والقوات الأمنية الى الأذى".

وأكد الكعبي على وجوب تشديد العقوبات المتعلقة بإنشاء المستودعات أو حيازة الأسلحة غير المرخصة وغير القانونية".



ولفتت السومرية إلى أن الكعبي دعا القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي إلى "تنفيذ وتشديد الإجراءات المتبعة بخصوص إخلاء المدن من الأسلحة، وطالب بالإسراع بإطلاق حملات تفتيش واسعة داخل المدن للتأكد من تطبيق القرارات ذات الصلة ومصادرة مخازن الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الموجودة خارج نطاق الحكومة، فضلًا عن محاسبة كل من يعبث بأمن المواطن".



وكان حريقا نشب في مخزن للسلاح تابع لميليشيا الحشد الشعبي الموالية لإيران أدى إلى انفجار الذخيرة ومقتل شخص وإصابة 29 آخرين على الأقل.

