الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام حسن يتحدث عن ودية مصر والسعودية.. وغياب صلاح الأبرز

حسام حسن
تحدث حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن كواليس الاستعداد للمواجهة الودية أمام منتخب السعودية، إلى جانب التحديات التي واجهت الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أن غياب بعض النجوم سيكون له تأثير واضح على أداء المنتخب.

وأوضح المدير الفني أن غياب محمد صلاح يُعد مؤثرًا بشكل كبير، نظرًا لدوره القيادي داخل الفريق وقيمته الفنية، معربًا عن أمله في تواجد جميع اللاعبين في أفضل حالة خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسام حسن إلى أن منتخب السعودية أيضًا سيتأثر بغياب نجمه سالم الدوسري، الذي يُعد من أبرز لاعبي القارة الآسيوية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي مؤخرًا.

وفيما يتعلق ببرنامج المباريات، أكد أنه وافق في البداية على خوض وديتي السعودية وإسبانيا في قطر، قبل أن يتم إلغاء المعسكر هناك، ليوافق لاحقًا على إقامة المباراتين رغم التغييرات.

وأضاف أن منتخب إسبانيا اعتذر في البداية عن المواجهة، قبل أن يعود ويطلب خوض المباراة مجددًا، وهو ما وضع الجهاز الفني في موقف صعب بسبب ضيق الوقت وضغط جدول السفر.

وأوضح أنه فضّل الاعتذار في البداية عن مواجهة إسبانيا، بسبب التخوف من تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصة مع قصر الفترة الزمنية بين المباراتين، مشيرًا إلى أن رحلة السفر بين السعودية وإسبانيا تستغرق نحو 7 ساعات.

كما كشف عن تعرض بعثة المنتخب لإرهاق شديد نتيجة السفر، إلى جانب تأخر الطائرة بسبب الأحوال الجوية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على جاهزية اللاعبين.

وعن المستجدات داخل الفريق، أكد انضمام عمر مرموش مؤخرًا، حيث خاض أول مران جماعي له مع المنتخب، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب سيسافر مباشرة عقب مواجهة السعودية لخوض مباراة قوية أمام منتخب إسبانيا، الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم المحترفين في أكبر الأندية العالمية.

