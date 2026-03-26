حسام حسن : غياب صلاح مؤثر .. والسعودية تتأثر بفقدان الدوسري

أكد حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر، أن غياب عدد من النجوم سيؤثر على المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب السعودية، مشددًا على أهمية جاهزية جميع اللاعبين قبل اللقاء.

وأوضح حسن، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل المباراة، أن غياب محمد صلاح يمثل خسارة كبيرة للمنتخب، كونه قائد الفريق وأحد أبرز العناصر المؤثرة داخل الملعب، متمنيًا تواجد جميع اللاعبين في أفضل حالة بدنية وفنية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أشار المدير الفني إلى أن المنتخب السعودي سيتأثر أيضًا بغياب نجمه سالم الدوسري، واصفًا إياه بأنه من أفضل لاعبي آسيا، مؤكدًا أن قوة الدوري السعودي انعكست بشكل واضح على مستوى لاعبيه.

وشدد حسام حسن على أن مثل هذه المواجهات الودية تمثل فرصة مهمة لتجهيز اللاعبين ومنحهم مزيدًا من الانسجام، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.