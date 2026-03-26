الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حسام حسن يكشف كواليس ودية إسبانيا

إسلام مقلد

كشف حسام حسن، المدير الفني لـمنتخب مصر، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بمفاوضات خوض مباراة ودية أمام منتخب إسبانيا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب السعودية.

وأوضح حسن أن الجهاز الفني وافق في البداية على خوض مباراتي السعودية وإسبانيا خلال معسكر كان مقررًا إقامته في قطر، قبل أن يتم إلغاء المعسكر، ليعاد الترتيب لخوض المباراتين بشكل منفصل.

وأضاف أن المنتخب فوجئ بعد ذلك باعتذار إسبانيا عن خوض اللقاء، قبل أن تعود وتطلب مواجهة منتخب مصر من جديد، وهو ما وضع الجهاز الفني أمام قرار صعب في ظل ضيق الوقت.

وأشار المدير الفني إلى أنه فضّل الاعتذار عن خوض المباراة في هذه المرحلة، بسبب طول رحلة السفر من السعودية إلى إسبانيا، والتي تصل إلى نحو 7 ساعات، إضافة إلى التخوف من تعرض اللاعبين للإجهاد في ظل ضغط المباريات وقصر الفترة الزمنية بين المواجهتين.

وأكد حسام حسن أن الأولوية في الوقت الحالي هي الحفاظ على جاهزية اللاعبين بدنيًا، وضمان تحقيق أقصى استفادة فنية من الوديات دون تعريض الفريق للإرهاق، خاصة مع ارتباطات المنتخب المقبلة.

