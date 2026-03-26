موعد مران منتخب مصر الأخير استعدادا لمواجهة السعودية وديا

يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريبه الأخير في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة بملعب الجوهرة الفرعي بمدينة جدة استعدادا لمواجهة نظيره منتخب السعودية وديا.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن فعاليات بطولة كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ويقام في السادسة مساء اليوم الخميس - بتوقيت القاهرة - المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر بحضور الكابتن حسام حسن المدير الفني للحديث عن المباراة الودية التي تجمعه غدا أمام السعودية بجدة في إطار لاستعداد لكأس العالم 2026.

ويقام المؤتمر الصحفي بملعب الإنماء بجدة.

يذكر أن منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن سوف يخوض مباراة ودية ثانية أمام نظيره منتخب اسبانيا نهاية الشهر الجاري في برشلونة استعدادا للمونديال.