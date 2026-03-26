بدء عزاء المخرج أحمد عاطف من مسجد الشرطة.. بث مباشر

بدأت منذ قليل مراسم عزاء المخرج أحمد عاطف درة، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد على عزاء أحمد عاطف، عدد من النجوم والنقاد الفنيين لتقديم واجب العزاء.

عزاء المخرج أحمد عاطف

مسيرة أحمد عاطف

كان الراحل مخرجًا وكاتبًا صحفيًا، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 1993، وحرص على تطوير أدواته الفنية من خلال حصوله على دورات سينمائية متخصصة في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، كما نال درجة الماجستير من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2005.

وجاء في بيان نقاد السينما المصريين: "بقلوب حزينة، تودّع جمعية نقاد السينما المصريين المخرج والناقد والكاتب الصحفي الدكتور أحمد عاطف درة، الذي غادرنا إثر معاناة مع المرض.

جمع الراحل أحمد عاطف بين الإخراج السينمائي والكتابة النقدية والصحفية، وترك لنا أفلامًا اهتمت بتفاصيل المجتمع، مثل "عمر 2000" و"الغابة" و"إزاي تخلي البنات تحبك"، إلى جانب بصمته المهنية في مؤسسة الأهرام مديرًا للتحرير، حيث أسهم في إثراء الحركة النقدية بقراءاته الواعية للأعمال الفنية.

نفتقد اليوم إنسانًا نبيلًا ومبدعًا مخلصًا، ونتقدم بصادق العزاء لأسرته ولجميع محبيه، داعين الله أن يرحمه ويغفر له.

وقدم خلال مسيرته عددًا من الأعمال، من أبرزها فيلم "إزاي تخلي البنات تحبك"، وشارك بخبراته في لجان تحكيم العديد من المهرجانات الدولية، من بينها مهرجان قرطاج السينمائي ومهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة.

وقد كان للراحل دور بارز في إثراء الحركة السينمائية، بما امتلكه من رؤية فنية وخبرة متميزة، ستظل حاضرة في ذاكرة الوسط السينمائي".