الناتو يرفع إنفاقه العسكري 20% وسط انتقادات ترامب للحلف

أكد عمرو المنيري، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، أن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته استعرض التقرير السنوي للحلف لعام 2025، والذي كشف عن زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 20%، ليصل إلى نحو 3 تريليونات دولار، تتحمل الولايات المتحدة نحو 60% منها.

وأوضح، خلال مداخلة على القناة، أن هذه الزيادة تعكس تحولًا في استراتيجية حلف شمال الأطلسي نحو تعزيز الجاهزية العسكرية والاستعداد لمواجهة تحديات متعددة على مختلف الجبهات، وليس الاكتفاء بالأدوار التقليدية.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها دول الحلف بالجبن بسبب عدم المشاركة في تحالف مقترح لفتح مضيق هرمز أثارت جدلًا واسعًا، في ظل تباين المواقف داخل الحلف.

ولفت إلى أن مارك روته أكد أن نحو 30 دولة من أصل 34 عضوًا شاركت في تحركات الحلف، ما يعكس وجود توافق نسبي رغم الانتقادات، ومحاولات من القادة الأوروبيين لإظهار قدر أكبر من التنسيق والتعاون العسكري.