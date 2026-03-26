ترامب: لن نسمح بحماية المجرمين.. وإنهاء الإغلاق الحكومي أولوية فورية

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، إن السياسات الحالية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تمثل "إساءة للشعب الأمريكي"، منتقدًا ما وصفه بمطالب منح الحصانة للمجرمين الأجانب وفتح الحدود أمامهم.

الإفلات من المسؤولية

وأضاف "ترامب" خلال تصريحات في البيت الأبيض،: "لن نسمح بدخول هؤلاء إلى بلادنا، ولن نسمح للديمقراطيين بالإفلات من المسؤولية"، مؤكدًا أن المدن الأمريكية أصبحت "ملاذًا للمجرمين" نتيجة هذه السياسات.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تم القضاء على نحو 11,800 جريمة، لكنه شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مطالبًا بإنهاء الإغلاق الحكومي فورًا، محذرًا من اتخاذ قرارات حاسمة في حال استمر الوضع الحالي.