مزاد علني | قرار قضائي رسمي ضد إبراهيم سعيد في نفقة بناته

اصدرت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، حكمها برفض دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر الأسبق، إثر قضية نفقة لصالح بناته، واستمرار التنفيذ عليها وبيعها بالمزاد العلني تحصيلًا لقيمة النفقة في القضية التي حملت رقم 1326 لسنة 2026.

وفي قضية أخرى قضت محكمة أسرة النزهة، بحبس إبراهيم سعيد، لمدة شهر لعدم سداد متجمد نفقة بناته والذي بلغ 150 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضده من طليقته.

وكانت محكمة المعادي قضت في وقت سابق بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

وكان محامي طليقة إبراهيم سعيد، أقام دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيها شهريا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، وذلك لمدة 15 شهرا.