رئيس الوزراء العراقي يوجه بتأمين جميع المعسكرات ومخازن الأسلحة

أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة؛ لتأمين جميع المعسكرات ومخازن القوات المسلحة.



وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم، الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء تفقد موقع انفجار مخزن الأسلحة والعتاد في معسكر الصقر، برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي، واطلع على الإجراءات المتخذة بعد الحادث.



وأضاف أن عبد المهدي وجه أيضًا باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والدفاع المدني في إخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام.



وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت أمس، الاثنين، أن الانفجار وقع داخل معسكر صقر التابع للحشد الشعبي، والذي يضم أسلحة منها قذائف هاون وأخرى ثقيلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين.