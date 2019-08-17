فوطة ولا شال .. ياسمين عبد العزيز بـ اطلالة غريبة وجريئة

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بإطلالة غريبة وجريئة، مرتدية بنطلونا باللون اللبني الفاتح، وشالا من فوق اتسم بموديل الكتف والكتف وهو ما علق عليه بعض المتابعين والجمهور قائلين: "ده شال ولا فوطة".



أما من الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة ياسمين عبد العزيز علي إبراز ملامحها الجميلة من خلال وضعها لمسات الماكياج الهادئة و ترك شعرها الطويل منسدلا علي كتفيها.