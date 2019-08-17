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رياضة

بالتخصص.. تركي ال الشيخ يهنئ نادي بيراميدز بالفوز على الاهلى

السبت 17/أغسطس/2019 - 10:40 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
حسام الحارتي
هنأ المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، نادي بيراميدز على تحقيق الفوز في لقاء اليوم امام الاهلي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: "مع نخبة شعراء وملحنين.. مصر الحبيبة .. ألميريا " روح الفانلة الحمراء" ومبروك بيراميدز اللى بيفوز بتخصص".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزا نظيفا على منافسه النادي الأهلي بهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب، في إطار منافسة بطولة كأس مصر والمؤجلة من يوم "28-2-2019".

أحرز هدف اللقاء ايريك تراوري في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، ليحسم اللقاء لصالح نادي بيراميدز ، ويقضي على طموحات القلعة الحمراء.

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