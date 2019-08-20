اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يقدم دليل براءة جهاد جريشة من تهمة ظلم الاهلى.. ميتشو يكشف جهازه المعاون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي:كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن جهاد جريشة حكم مباراة الأهلي وبيراميدز لم يظلم الفريق الأحمر، مؤكدًا أنه ظلم الزمالك في مباراة المقاصة.كشف الصربي ميتشو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك عن معاونيه الأجانب في الجهاز الفني للابيض.كشفت قناة تايم سبورت عن المدرب الاقرب لـ تولي مهمة المدرب العام لفريق الاهلي خاصة عقب رحيل مارتن لاساراتي المدير الفني السابق للفريق بعد وداع الفريق لبطولة كاس مصرأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه كان سيضم طارق السيد للجهاز الفني في منصب المدرب العام، ولكنه لم يحضر الاجتماع، وتم ضم أحمد عبد الرؤوف مساعدا مع أيمن عبد العزيز المدرب في جهاز ميتشو.أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن الشائعات طاردت ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض، ومنها أنه سافر إلى والدته المريضة في صربيا بالرغم من أن والدته مصرية.أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه ليس من المنطقي أن يتعاقد مع مدرب تولى منصب مدير فني في إسرائيل من قبل.يرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء ١٠ آلاف تذكرة إلي مديرية أمن الإسكندرية من أجل ختمها تمهيدا لبيعها لجماهير القلعة البيضاء لحصور لقاء ديكاداها الصومالي المقرر له يوم السبت المقبل.أسدل مسؤولو لجنة الحكام الجدل المثار حول إيقاف الحكم الدولى جهاد جريشة بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة الأهلى وبيراميدز التى أقيمت بينهما مساء السبت الماضى فى إطار لقاءات دور الـ16 من كأس مصر .تواصل لجنة التخطيط بالأهلي اجتماعاتها في فرع الشيخ برئاسة الدكتور طه إسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور محمود الخطيب، رئيس النادي.أعلن الأهلي ضم إيهاب أمين الصفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي وشارك في مران الفريق بعد إنهاء إجراءات التعاقد معه قادما من نادي سبورتنج.كشر محمد يوسف، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أنيابه في الجلسة الأولى مع لاعبيه بعد توليه المسئولية عقب إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني، ورحيله عن القلعة الحمراء.أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن موافقة الاتحاد الدولي "فيفا" على إقامة مباريات المنتخب المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2022، بمدينة البصرية.اقترب الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني، من العودة للملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها في عضلة الفخذ، وحرمانه من المشاركة في افتتاح الدوري الإسباني "الليجا".دانَ نادي مانشستر يونايتد سلوك بعض جماهيره العنصري تجاه الفرنسي بول بوجبا لاعب الفريق، بعد إهداره ركلة جزاء أمام وولفرهامبتون.