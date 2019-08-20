عبوات ناسفة وأحزمة معدة للتفجير.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل تنفيذه في سيناء.. ومقتل 11 من عناصر التنظيم

«عبوات ناسفة وأسلحة آلية وأحزمة معدة للتفجير» أعدتها العناصر الإرهابية واستعدوا لتنفيذ أعمالهم العدائية، ولكن قوات الشرطة كانت لهم بالمرصاد.



ضربة استباقية جديدة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، لمجموعة إرهابية مكونة من 11 عنصرا قبل تنفيذهم سلسلة من العمليات العدائية ضد الدولة.



ضربة استباقية ناجحة

وجهت وزارة الداخلية، ضربة استباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، قبل تنفيذهم عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.



تحديد وكر بالعريش ومقتل 11 إرهابيًا



وأعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 11 عنصرا إرهابيا في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش.



توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور ( دائرة قسم شرطة أول العريش ) وكرًا لهم ومُرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.



تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم.



أسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا عثر بحوزتهم على ( 5 بنادق FN – 2 بندقية آلية – 1 طبنجة - 2 عبوة متفجرة – 1 حزام ناسف).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

