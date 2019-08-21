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فن

بعد حلقتها مع إسعاد يونس.. سوسن بدر تتصدر جوجل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:15 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
شيرى نبيل
تصدرت النجمة سوسن بدر محرك البحث جوجل بعد ساعات من استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

سوسن بدر ظهرت بلوك جديد أثار إعجاب جمهورها خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت سوسن بدر، خلال الحلقة التى تم عرضها أمس عن أهمية مسلسل "ابو العروسة"، مشيرة الى أنه أعاد للأذهان الطبقة الوسطى؛ والتي اختفت من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية حيث كان يناقش قضايا الطبقة الارستقراطية والفقيرة وما تحتها. 

وأشارت سوسن بدر، إلى أن مسلسل أبو العروسة شبه كل المصريين، ويناقش قضايا قريبة من همومهم اليومية.

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