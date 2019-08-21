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أخبار العالم

الجيش الليبي يصد هجوما لقوات "الوفاق " في طرابلس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:04 م
الجيش الليبى
الجيش الليبى
أ ش أ
تمكن الجيش الليبي اليوم /الأربعاء/ من صد هجوم لقوات "الوفاق " استهدف منطقة "السبيعة " في العاصمة (طرابلس) .

وذكر موقع "بوابة افريقيا " الليبي نقلا عن بيان لغرفة "عمليات الكرامة " أن سلاح الجو الليبي تعامل مع عناصر قوات "الوفاق "المنسحبة من محور" السبيعة" ، عقب فشلها في تنفيذ هجوم ضد قوات الجيش.

يذكر أن (طرابلس ) تشهد منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك مسلحة إثر إطلاق قائد الجيش الليبي ، المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لطرد المليشيا .

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