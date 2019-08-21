الجيش الليبي يصد هجوما لقوات "الوفاق " في طرابلس

تمكن الجيش الليبي اليوم /الأربعاء/ من صد هجوم لقوات "الوفاق " استهدف منطقة "السبيعة " في العاصمة (طرابلس) .



وذكر موقع "بوابة افريقيا " الليبي نقلا عن بيان لغرفة "عمليات الكرامة " أن سلاح الجو الليبي تعامل مع عناصر قوات "الوفاق "المنسحبة من محور" السبيعة" ، عقب فشلها في تنفيذ هجوم ضد قوات الجيش.



يذكر أن (طرابلس ) تشهد منذ الرابع من أبريل الماضي، معارك مسلحة إثر إطلاق قائد الجيش الليبي ، المشير خليفة حفتر عملية عسكرية لطرد المليشيا .