نصائح للنفاس.. اتبعى 5 خطوات حتى تمر فترتك بسلام

بعد أن انتظرت 9 شهور وتحملت فيها كافة الآلام، تحقق حلمها برؤية صغيرها أمام أعينها هى الأم، فى فترة نفاسها، وهى الفترة التى تعقب الولادة مباشرة، والتى تكون فيها المرأة متعبة ومرهقة جدا، لذلك الرعاية الصحية والنفسية تعد من أحد النقاط الهامة التى يجب أن تأخذها المرأة فى اعتبارها، لذلك فإن التقرير التالى يوضح نصائح للنفاس.



الرضاعة

نصائح النفاس تبدأ دائما بضرورة التكيف مع المسؤولية الجديدة تجاه الطفل، وأيضا اهتمام الأم بنفسها، حتى تتمتع براحة نفسية وبدنية، تمكنها من أداء مهامها، فأول تلك النصائح تتمثل فى الرضاعة الطبيعية للطفل بعد الولادة مباشرةً، وخاصة أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة منها زيادة العلاقة الحميمة بين الأم الطفل وشعوره بالحنان، كما أنها تساهم فى النمو بشكل سريع للطفل، وتقلل من توتر الأم واكتئاب ما بعد الولادة، فضلا عن مساهمتها فى فقدان الوزان المكتسب خلال فترة الحمل، فضلا عن الوقاية من الإصابة بالأمراض بالنسبة للأم والطفل .



تنظيف الجرح



أما النصيحة الثانية خلال فترة النفاس، تتمثل فى الانتباه للجرح والحرص على تنظيفها جيدا، فضلا عن متابعة الطبيب للعناية بالجرح بعد الولادة، وتناول الأدوية التي وصفها الطبيب والاغتسال بالماء الدافئ لغسل المنطقة بعد التبوّل، واستخدام غسول مهبلي يومي.



آلم الثدى



وفيما يخص النصيحة الثالثة فإن تتناول الألم الثدى التى تشعر بها الأم نتيجة الرضاعة، وللتخفيف من حدة تلك الآلم لابد من تدليك الثدي بحركة دائرية مما يلين الثدي ويُخفّف الاحتقان، هذا بالإضافة إلى إرضاع الطفل من كلا الثديين، وعدم والإعتماد على ثدى واحد، فضلا عن ضرورة استخدام ماء فاتر عند الاستحمام وذلك قبل الرضاعة.



الخضروات



أما النصيحة الرابعة تتمثل سيدتى فى تناول الأطعمة الصحية والإكثار من الخضراوات والفواكه والألبان حيث أن التغذية تعد من أهم النصائح التى يجب على المرأة الالتزام بها، حيث أن يفضل تناول المصادر الغنية بالبروتين من بقوليات، ودواجن، وأطعمة غنية بالكالسيوم، والالتزام بشرب كمية كافية من المياه على مدار اليوم، فضلا عن تناول المشروبات الساخنة مثل اليانسون، والحلبة.



أما النصيحة الخامسة والأخيرة تتمثل فى ضرورة أخذ قسط كبير من النوم وذلك لتجنب الاصابة بالاكتئاب فضلا عن ضرورة تجنب العزلة، فضلا عن ضرورة عدم التعرض للهواء البارد بعد الاستحمام مباشرة.