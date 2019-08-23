مدرب الإسماعيلي: مباراة أهلي بنغازي صعبة ونتمنى المنافسة على لقب الدوري.. فيديو

أكد محمود جابر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، علي صعوبة مباراة أهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية، كما تمني أن ينافس فريقه علي لقب الدوري المصري الموسم المقبل.



ويعسكر النادي الإسماعيلي في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الإستعداد بقوة لمنافسات الموسم الجديد سواء بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية، الذي سيبدأ الدراويش مشواره بها يوم 13 سبتمبر القادم أمام أهلي بنغازي الليبي، علي ملعب الإسماعيلية.



وقال الكابتن محمود جابر مدرب الإسماعيلي في تصريحات خاصة: "نحن نسير بخطي جيدة في المعسكر الإعدادي للفريق إستعدادا للموسم المقبل، حيث قد بدأنا فترة الإعداد يوم 15-6 الماضي وذلك إستعدادا لمباراة الزمالك الأخيرة في الدوري، وبعد المباراة أخذنا راحة 5 أيام قبل أن نبدأ في التحضير لمعسكر 6 أكتوبر بالقاهرة، حيث أننا خضنا 3 مباريات ودية حتي الآن ومن المنتظر أن نلعب مباراة رابعة أمام فريق إنبي يوم السبت القادم، قبل أن نعود للإسماعيلية يوم 24 لنخوض 3 وديات هناك قبل مباراة أهلي بنغازي الليبي".



وبسؤال مدرب الإسماعيلي عن مباراة فريقه أمام أهلي بنغازي الليبي قال : " مباراة صعبة جدا وأمام فريق كبير له إسمه وتاريخه في ليبيا، فقد عملت في الدوري الليبي وأعرف الأجواء هناك جيدا، فنادي أهلي بنغازي يعتبر ثاني أكبر نادي في ليبيا وله تاريخ كبير في البطولات العربية والإفريقية".



وبسؤال الكابتن محمود جابر عن مصيره مع الدراويش الموسم المقبل قال : " لا تعليق فأنا مستمر في عملي حتي إشعار آخر، كل الأمور واردة ".



وصرح المدير الفني للنادي الإسماعيلي، بأنه غير متأثر باللاعبين الراحلين عن الفريق هذا الصيف، حيث قال : " عواد لم يكن متواجد معنا الموسم الماضي، كما أننا لدينا حارسين مرمي علي أعلي مستوي محمد فوزي ومحمد مجدي وهم لاعبين مميزين ولهم مستقبل كبير، أما متولي فعقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل وهو فضل أن يخوض تجربة جديدة ونحن نكن له كل إحترام وتقدير علي ما قدمه للفريق".



كما أكد المدرب بأن الصفقات الجديدة مميزة وستضيف للفريق الموسم المقبل، كما أن النادي سيتعاقد مع لاعب أو اثنين خلال الأيام القادمة لتقوية الفريق، فنحن دعمنا كل المراكز تقريبا ولا يتبقي لنا الإ مركز الظهير الأيسر.



وبسؤاله عن مدي قدرة الدراويش علي المنافسة علي بطولة الدوري قال : "النادي الإسماعيلي نادي كبير من الطبيعي أن ينافس علي كل بطولة يلعب بها، فأنا أتمني أن ننافس علي اللقب الموسم المقبل ونسعد جماهير الفريق".