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أخبار العالم

فساد رئيس وزراء ماليزيا.. مجوهرات بقيمة 787 ألف دولار لزوجة نظيره القطري السابق

السبت 24/أغسطس/2019 - 12:58 م
صدى البلد
قسم الخارجي
كشف موقع "ستار تايمز" الماليزي، اليوم السبت، عن إنفاق داتين سيري، زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، ما يقرب من 787 ألف دولار على شراء هدية فخمة لزوجة رئيس الوزراء القطري السابق.

ونقل الموقع عن ضابط التحقيق، روسلي حسين، 54 عامًا، قوله إن رزاق اعترف بهذا الأمر عندما أدلى ببيان أمام لجنة مكافحة الفساد الماليزية، لافتًا إلى أنه تم إجراء معاملة بطاقة ائتمان لعملية الشراء في 8 أغسطس 2014.

وبحسب الموقع، قال روسلي إنه تم استجوابه من قبل محامي الدفاع عن رئيس الوزراء المتهم بالفساد، فرحان ريد، خلال جلسة محاكمة، حيث عرض المحامي على الشاهد رسالة تقدير من زوجة رئيس وزراء قطر السابق، نور عبدالعزيز عبدالله تركي السبيعي، إلى زوجة نجيب، داتين سيري روزما منصور".

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