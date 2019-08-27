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مطران كاثوليك أسوان يفتتح مؤتمر الاتجاه المعاكس

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 01:28 م
مؤتمر الاتجاة المعاكس
مؤتمر الاتجاة المعاكس
سامح سلام
افتتح صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية أسوان للأقباط الكاثوليك، اليوم، الثلاثاء، مؤتمر الاتجاه المعاكس، ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

بدأ المؤتمر بالقداس الافتتاحي لفعاليات مؤتمر الشباب الإيبارشي بمطرانية أسوان للأقباط الكاثوليك، حيث ترأس القداس الافتتاحي صاحب نيافة الانبا عمانوئيل، مطران الإيبارشية وشاركه في الذبيحة الإلهية صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفى المطران المنتخب لإيبارشية الاسماعيلية وتوابعها للأقباط الكاثوليك.

كما حضر الصلاة أيضًا كل من المونسينيور جان توماس سكرتير سفير الفاتيكان، والقمص يوأنس أديب وكيل المطرانية لمحافظة البحر الأحمر، ولفيف من الكهنة التابعين للإيبارشية والأب فرنسيس حلمى راعى كنيسة قلب يسوع بالقوصية، والأب باسيليوس راعى كنيسة عزبة أبو جبل بأسيوط.

شهد الحفل الافتتاحي العديد من الفقرات ومن أبرزها: كلمة صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طبية للأقباط الكاثوليك، وكلمة الأب ماركو ناجي مسئول الشباب بالإيبارشية، بالإضافة إلى الرسم علي الرمال مع الفنانة سيفتيولا من دولة روسيا، وفريق الأنيميشن للمسرح الصامت بالإيبارشية.

مطران كاثوليك أسوان يفتتح مؤتمر الاتجاه المعاكس
مطران كاثوليك أسوان يفتتح مؤتمر الاتجاه المعاكس
مطران كاثوليك أسوان يفتتح مؤتمر الاتجاه المعاكس
مطران كاثوليك أسوان يفتتح مؤتمر الاتجاه المعاكس

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