المتحدث العسكري ينفي امتلاك القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات في مصر

نفى العقيد أح تامر الرفاعي ، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بامتلاك أو إفتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأهاب في بيان رسمي له كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الإجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الإنسياق وراء تلك الإدعاءات المغرضة.