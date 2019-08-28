سفارة الصين تقيم حفل توديع للطلاب المصريين بعد انتهاء المنح الدراسية

نظمت السفارة الصينية في القاهرة حفل وداع للطلاب المصريين الحاصلين على منح دراسية للدراسة في الصين.



وافتتح السفير الصيني في القاهرة الحفل بكلمة أشاد بها بمستوى التعاون الثنائي بين الدولتين على مستوى التنسيق الثقافي والعلمي، وهذا الحدث الذي نحتفل به اليوم يدلل على مستوى متقدم من التعاون الثنائي بين الدولتين الصديقتين.



وفي نهاية الحفل حرص السفير الصيني والطلبة على التقاط صور تكارية مع الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية.