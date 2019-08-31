الأهلي يعلن تفاصيل التعاقد مع فايلر في مؤتمر صحفي.. الإثنين

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة وكذلك تقديم الجهاز المعاون.



وكان الأهلي قد أعلن اليوم التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي ( مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى) فيما يستمر الكابتن سيد عبدالحفيظ في منصبه كمديرًا للكرة والكابتن سامي قمصان مدرب مساعد.



وأعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الإدارة التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم إليهم محلل أداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.



وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.