الإدارة العامة للمرور تنشر سيارات الدفع الرباعي والإغاثة على الطرق الصحراوية

كلّف اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية والأقوال على الطريق الدائري وطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بالتواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة، وفقًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والتواجد المستمر وشن الحملات المرورية لضبط الخارجين عن القانون.





ووجّه اللواء علاء متولي، قيادات الطرق باليقظة التامة، والتواجد المرور الفعال على مدار الـ 24 ساعة، مشددًا على أنه على قائدي السيارات على الطرق الصحراوية، الالتزام بالقواعد والقوانين، وعدم الانشغال بغير الطريق، وكذلك الالتزام بالسرعات القانونية المقررة على الطرق المختلفة للحفاظ على أرواحهم وأرواح الغير.





وأشار اللواء علاء متولي، إلى أن الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية تتم مراقبتها من خلال غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، مع الربط الفعّال بين الأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة على هذه الطرق، وبين شرطة النجدة ووحدات الإسعاف والحماية المدنية للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث، لاسيما إنقاذ السيارات من خلال سيارات الانقاذ المجهزة وأوناش المرور.





وأكد اللواء علاء متولي، أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون ومخالفي قواعد وقوانين المرور الثابتة، وذلك ضمن أولوية الحفاظ على أرواح قائدي السيارات ومرتادي الطرق الصحراوية امثال طرق القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وطرق البحر الأحمر الصحراوية، والطريق الدائري بأكمله.





وتم تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق الصحراوية الرابطة بين المحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة لمرور القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والسويس وكذلك الطريق الدائري بكافة قطاعاته والطريق الإقليمي، عن طريق الدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الثابتة والمتحركة وسيارات الدفع الرباعي والاوناش ودراجات المرور.





وتتضمن الخطة المرورية التنسيق التام مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط مع غرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل في حالات الطوارئ التي قد تتضمن انفجار مواسير المياه أو سقوط الأشجار أو المؤثرات التي قد تؤدي الي تعطل الحركة المرورية.





ويتم نشر أكمنة مرورية للكشف على صلاحية الإطارات، وضبط مخالفي الحمولة من قائدي سيارات النقل، وكذلك ضبط سيارات الربع نقل التي تستخدم لنقل الركاب في الصندوق الخلفي لها.





وتواصل الإدارة العامة للمرور، تنفيذ خطتها على الطرق السريعة والصحراوية بنشر أكمنة مرورية لضبط قائدي السيارات تحت تأثير المخدر، لاسيما مخالفو السرعات القانونية المقررة من خلال أكمنة رادار ثابتة ومتحركة.



