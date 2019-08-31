إصابة 8 أشخاص في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة وحادث تصادم ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، في مشاجرتين ببني سويف، بإصابات متنوعة، اليوم، الأولى بسبب خلافات الجيرة والثانية بسبب حادث تصادم توك توك، تم ضبط أطراف المشاجرتين، ونقلوا لمستشفيي الفشن المركزي والواسطي المركزي لتلقي العلاج.



تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن بوقوع مشاجرة ومصابين بين عائلتين بقرية الفنت الغربية التابعة لدائرة المركز، والذي وجه بسرعة فضها وضبط طرفيها.



وإنتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة الفشن إلى مكان الحادث، حيث تبين حدوثها بين كلأ من: طرف أول "بطل . ج . إ" 33 عام، محامى حر، مصاب جرح بالجبهة وفروة الرأس، وشقيقه " محمد " 28 عام، فلاح، مصاب جرح قطعي بسبابة اليد اليمني، و نجل عمته " أشرف . م . ذ" 28عام، فلاح، مصاب جرح بالرأس، وطرف ثانى : "أبو سمرة . ر . أ" 45عام، فنى هندسة بالوحدة المحلية لقرية الفنت الغربية، مصاب كدمة بالوجه، وابنائه " محمد" 19عام، طالب، مصاب كدمة بالصدر وخدوش بالكتف الايمن، " عبد الرحمن" 15عام، طالب، مصاب كدمة بالركبة اليسرى.



تبين أن طرفي المشاجرة مقيمين الفنت الغربية دائرة المركز، و تم نقل المصابين لمستشفي الفشن المركزي، كما تبين أن سبب المشاجرة يرجع إلى حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كلا منهم على الأخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، تم ضبط طرفي المشاجرة.



كما تلقى مدير امن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، بمشاجرة ومصابان بقرية جزيرة المساعدة التابعة لدائرة المركز. وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلا من : طرف أول : "أحمد . ع . م" 27 عام، سمكري، مصاب جرح قطعي بالساعد الأيسر وقطع بالأوتار، وطرف ثانى " ياسين . م . ع" 18 عام، عامل، مصاب جرح قطعي بالوجه وجرح باليد اليمنى، مقيمان قرية جزيرة المساعدة دائرة المركز، و تم نقل المصابان لمستشفي الواسطى المركزي.



تبين أن سبب المشاجرة يرجع إلى أنه اثناء قيادة الطرف الأول التوك توك الخاص به أصطدم بالطرف الثاني، فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها كلا منهما على الاخر بالضرب محدثين ما بهما من إصابات.

