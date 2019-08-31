مصطفى قمر يطرح أغنية سلمى.. فيديو

طرح مصطفى قمر أغنية تحمل اسم "سلمى" من ألبومه الجديد "ضحكت ليا" عبر قناته على موقع يوتيوب .





والاغنية من كلمات حسن عطية، وألحان تامر على، وتوزيع وسام عبد المنعم وحققت نسب استماع عالية منذ طرحها.





ويضم الألبوم أغانى "س من الناس" كلمات تامر حسين وألحان رامى جمال وتوزيع توما، و"معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، و"ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.





ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، و"نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقى، و"عارف" كلمات عصام حسني، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، و"ناوي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.



