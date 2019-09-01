الزمالك يخشى مفاجآت الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر

يواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، اليوم، الأحد، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس مصر.



ويسعى الزمالك تحت قياد مدربه الصربي ميتشو لمواصلة الإنتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة مهمة نحو التتويج ببطولة كأس مصر.



على الجانب الآخر يطمح الاتحاد في تفجير مفاجأة بالاطاحة بالزمالك خارج كأس مصر، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل الموسم الماضي بالإطاحة بالأبيض من دور الـ 16 بالبطولة العربية.



وكان الزمالك تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على المقاصة بهدف نظيف عن طريق عبدالله جمعة، بينما تأهل الاتحاد على حساب الإسماعيلي.



وسيلتقي الفائز من مباراة الزمالك والاتحاد، مع الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت، في نهائي بطولة كأس مصر.