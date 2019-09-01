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محافظات

رفع 970 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة بني سويف

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 05:00 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف على استمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،تطبيقا للقانون، وللحفاظ على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها.

جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة وجيه عبد الرازق رئيس الوحدة المحلية، وفي حضور اللواء أشرف علي مساعد مدير الأمن، والعقيد حسن دكروري مأمور بندر بني سويف والمقدم حاتم الديب رئيس قسم شرطة المرافق وعبد الحي سيد عبد الحي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 970 حالة إشغال متنوعة بشارع جسر اسلام ومنطقة مقبل بمدينة بني سويف، والتي شملت: تندات وباعة جائلين واستندات وإعلانات عشوائية ومخالفة ، وذلك وباستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية.
رفع 970 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة بني سويف
رفع 970 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة بني سويف
رفع 970 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بمدينة بني سويف

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