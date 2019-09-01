حزب ميركل يتصدر نتائج الانتخابات في ساكسونيا

تصدر الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل انتخابات ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا رغم خسارته حوالي 7% من الأصوات، وفق استطلاعات رأي إثر خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.



وحل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في المرتبة الثانية بحصوله على 27,5% وهي نتيجة غير مسبوقة للحزب المعادي للاجئين، حسبما ذكرت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية.



وفي ولاية براندنبورج، تصدر الحزب الاشتراكي، الذي يحكم الولاية مع حزب اليسار، المشهد بحصوله على 27,4 % مع خسارة حوالي 5% مقارنة بالانتخابات السابقة. وحل حزب "البديل:" اليميني الشعبوي في هذه الولاية أيضا في المرتبة الثانية بحصوله على 22,5% من الأصوات.



وكانت الانتخابات البرلمانية في ولايتي براندنبورج وساكسونيا في شرقي ألمانيا انطلقت صباح اليوم الأحد.



وشهدت هذه الانتخابات اليوم مشاركة أعلى مقارنة مع الانتخابات الأخيرة. ففي ساكسونيا أدلى حتى الساعة الثانية بعد الظهر 35.1% من الذين يحق لهم الانتخاب بأصواتهم، كما أعلن مكتب الإحصاء المحلي. وخلال الانتخابات الماضية في عام 2014 وصلت النسبة في نفس التوقيت إلى 23.1% فقط.