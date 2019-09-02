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رياضة

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد يرفض التصريحات الصحفية .. ومؤتمر تقديمه بـ الجزيرة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:19 ص
مدرب الاهلى الجديد
مدرب الاهلى الجديد
عبدالله هشام
وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.

ورفض فايلر الإدلاء بأي تصريحات صحفية في الوقت الحالي علي ان يتم عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مقر النادي بالجزيرة.

ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية ، والذي ضم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات.

ويعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الاهلى الجديد ، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، والكابتن سامي قمصان مدربًا مساعدًا.

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