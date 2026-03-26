جاسم البديوي: أمن دول الخليج لا يتجزأ ومتحدون في مواجهة أي عدوان

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن دول المجلس لا يتجزأ، وأن دول الخليج متحدة في مواجهة أي عدوان أو تهديد يستهدف سيادتها أو استقرارها.

تحميل إيران مسؤولية التصعيد

وشدد البديوي على أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير، مطالبًا بوقف الهجمات فورًا، ومؤكدًا أن دول الخليج تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي.

هجمات استهدفت منشآت مدنية

وأشار الأمين العام إلى أن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية متعددة تشمل فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي.

تحذير من تعطيل الملاحة والممرات الحيوية

وأكد البديوي أن أي تعطيل للملاحة في الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن القانون الدولي يحظر أي مساس بحركة الملاحة.

موقف خليجي متين

وشدد الأمين العام على أن دول المجلس على استعداد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمن شعوبها، مع الحفاظ على الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد إضافي.