بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة 4 أشخاص في حادثين مروريين بقنا

لقي طفل مصرعه، فيما أصيب 4 آخرين، صباح اليوم الاثنين، في حادثتين بأماكن متفرقة بمركز قنا.



تلقى اللواء مجدي القاضي- مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع يوسف منتصر فوزي10 أعوام، و إصابة شقيقه عمر 19 عامًا، بكسر فى قاع الجمجمة، إثر انقلاب دراجة نارية أمام قرية الأشراف الشرقية بقنا.



كما تلقى مدير الأمن إخطارًا، بإصابة محسن سعد سيد 45 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، و إسلام عامر محمد 25 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، و عبدالكريم علي محمد 19عامًا، باشتباه كسر بالحوض، في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بكورنيش النيل.



تم نقل الجثة إلى مستشفى قنا الجامعي و المصابين إلى مستشفى قنا العام، و أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

