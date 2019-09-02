قيعي صغير.. 5 تحديات نجح فيها أمير توفيق مع النادي الأهلي



لا صوت يعلو في الوقت الحالي فوق صوت تعاقد النادي الاهلي مع مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر وظهوره الاول في مقر النادي الأهلي بالتتش وقيادته لأول مران للفريق الأول بالقلعة الحمراء.



ولكن مع الانشغال بالتعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الأهلي يتناسى البعض دور من كان له الفضل في المفاوضات والتعاقد مع المدرب السويسري الجديد، والذي سيتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.



يعد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، من أبرز الأسماء داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، والذي تولى العديد من الملفات بداية من تعيينه مديرًا للتسويق، وصولًا الي تعيينه مديرًا للتسويق والتعاقدات، وهو ما أثبت نجاحا كبيرا فيه وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:



** أزمة صلة

تفاجأ أمير توفيق في أول ايام عمله كمدير للتسويق بالنادي الأهلي بفسخ تعاقد الأهلي مع شركة صلة السعودية بسبب خلافات مع المستشار السعودي تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الحالي، ليجد نفسه امام أكبر ازمة كان من الممكن ان تواجهه في بدايته بالقلعة الحمراء.



ولكن صدم أمير توفيق الجميع بأن نجح بعد فترة قصيرة في ابرام تعاقد جديد للنادي الأهلي مع شركة برزنتيشين سبورت، بالاضافة الي ان التعاقد كان أكبر من تعاقد الأهلي مع شركة صلة بـ 40 مليون جنيه والذي كان مفاجأة كبيرة للكثيرين، علاوة على انه جاء بتعاقدات لرعاية القناة تخطت حاجز المليار جنيه.



** ميركاتو شتوي ضخم

عقب نجاح أمير توفيق في منصب مدير التسويق، لم يتردد مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في تعيينه كمدير للتعاقدات عقب رحيل محمد فضل عن هذا المنصب، ونجح أمير توفيق في اثبات تفوقه في هذا المنصب ايضًا خلال اول فترة انتقالات تمر عليه، وهي فترة الانتقالات الشتوية ، والتي تعد من اضخم فترات الانتقال التي مرت على النادي الأهلي.



ونجحت ادارة التعاقدات بقيادة امير توفيق في التعاقد مع كل من حسين الشحات من العين الإماراتي، ومحمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من مصر المقاصة، ورمضان صبحي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من هدرسفيلد الإنجليزي، وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي، وياسر إبراهيم مدافع سموحة، وحمدي فتحي من إنبي.



** تسويق اللاعبين

مع دخول فترة الانتقالات الصيفية وجد النادي الأهلي نفسه امام مأزق كبير وانه في حاجه الي خروج كثير من اللاعبين من صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة او البيع النهائي، وهو ما نجح فيه أمير توفيق، حيث خرج من النادي الأهلي ما يقارب من 28 لاعبا. حيث رحل عن الأهلي في الميركاتو الصيفي كل من ( عمر رضوان ، عمر السعداوي ، باسم علي ، محمد نجيب ، إسلام محارب ، محمود الجزار ، أكرم توفيق ، عمرو بركات و أحمد ياسر ريان ) لفريق الجونة - أحمد حمودي ( حر ) - عمرو جمال للصفاقسي أو طلائع الجيش لم يتحدد بعد - أحمد علاء لطلائع الجيش - ناصر ماهر لسموحة - ( هشام شعبان ، إسلام جابر ومصطفي عزت ) لفريق طنطا - فادي فريد لأسوان - مصطفي صبحي لحرس الحدود - صلاح أحمد لـ إف سي مصر - مصطفي البدري و محمد عصام الغندور للإنتاج للحربي - فوزي الحناوي و يوسف علاء لسموحة - هشام محمد للإتحاد السكندري - المدافع مصطفي الفرماوي لإتحاد بن قردان التونسي - محمد شريف لإنبي.



** صفقة رمضان صبحي

كانت صفقة تجديد اعارة رمضان صبحي من اهم مهام أمير توفيق في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حيث كان استمرار اللاعب من اولويات فريق الكرة الأول خلال الموسم الجديد، وذلك بعد ما قدمه في الـ6 أشهر الماضية وتألقه في مباريات حاسمة بمسابقة الدوري التي فاز بها النادي الأهلي.



وبذل أمير توفيق جهدا كبيرا مع مسئولي الفريق الانجليزي هيديرسفيلد والذي كان يرفض التفريط في رمضان صبحي على سبيل البيع النهائي، ولكن نجح أمير توفيق في انهاء الاتفاق على تجديد اعارة اللاعب، ولكن حالت ظروفه بينه وبين السفر الي انجلترا لانهاء كافة الامور بشكل نهائي وتوقيع عقود تجديد اعارة اللاعب.



** رينيه فايلر

كانت مهمة التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر هي آخر مهمات أمير توفيق في النادي الأهلي، والتي أتمها بنجاح بعدما احضر العديد من السير الذاتيه الخاصة بأكثر من مدير فني الي لجنة التخطيط التي تضم طه اسماعيل وزكريا ناصف وخالد بيبو.



وكان أمير توفيق ضمن وفد الأهلي الذي خاض رحلة في أوروبا خلال الايام الماضية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، وفي النهاية تم الاستقرار على التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ليعيد تذكير الجميع بما كان يفعله عدلى القيعى مع النادى الاهلى.

"أبطال في الخفاء".. عادة ما يكون هناك رجال المهام الصعبة ولكن في الخفاء لا تعلم الجماهير عنههم شيئا ولا تملك المعرفة الكافية عن دورهم، والذي عادة ما يكون مؤثرا وفعالا في الأمور والظروف الصعبة.