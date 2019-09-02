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رياضة

مصطفى يونس: الخطيب شايل الأهلي لوحده وأداء الإدارة ضعيف

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 09:34 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
ريهام بكير
يرى مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، هو من يتحمل مسئولية كل شىء بالنادي بمفرده.

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: الخطيب "شايل الأهلي لوحده"، كان الله في عونه فهو أصبح لا يستطيع أن يتحمل كل هذا المجهود صحيًا.

وأردف : أداء مجلس الأهلي ضعيف والقرارات تأتي متأخرة، مشيرا إلى أن آراء زملائه هي سبب عدم تواجده في النادي الأهلي.

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