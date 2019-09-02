مصطفى يونس: الخطيب شايل الأهلي لوحده وأداء الإدارة ضعيف

يرى مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، هو من يتحمل مسئولية كل شىء بالنادي بمفرده.
وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: الخطيب "شايل الأهلي لوحده"، كان الله في عونه فهو أصبح لا يستطيع أن يتحمل كل هذا المجهود صحيًا.
وأردف : أداء مجلس الأهلي ضعيف والقرارات تأتي متأخرة، مشيرا إلى أن آراء زملائه هي سبب عدم تواجده في النادي الأهلي.
وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: الخطيب "شايل الأهلي لوحده"، كان الله في عونه فهو أصبح لا يستطيع أن يتحمل كل هذا المجهود صحيًا.
وأردف : أداء مجلس الأهلي ضعيف والقرارات تأتي متأخرة، مشيرا إلى أن آراء زملائه هي سبب عدم تواجده في النادي الأهلي.