بين الجمال والغرابة.. أسرار صور سوسن بدر الفرعونية ..فيديو

قالت نادين كشه جيان، رئيس الشركة المنتجة لصور الفنانة سوسن بدر، إنه منذ ظهور الفنانة على الساحة وقد ربط الجمهور جمالها بالجمال الفرعوني.





وأشارت نادين كشه جيان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم الثلاثاء، إلى أنهم أرادوا أن يظهروا جمال الفنانة الفرعوني بطريقة حديثة، لذلك قاموا بالتقاط الصور التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا، وتم تصوير الفنانة بجانب التماثيل الفرعونية في المتحف المصري.





وأوضحت نادين كشه جيان، أن الميكب آرتست محمود رشاد كان هو صاحب فكرة سيشن التصوير، حيث إنه يعمل منذ فترة مع الفنانة سوسن بدر، مشيرة إلى أنهما لم يحاولا التغيير من شكلها.





وتابعت أن الجمهور معجب جدًا بالفكرة، مشيرة إلى أنهم أرادوا أن يقوموا بتوصيل الفن والجمال المصري بشكل مختلف، كما أنهم يهدفون إلى كسر قواعد الجمال بشكل عام، ولا علاقة له بسن معين.