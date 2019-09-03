يوم الحوادث الجوية.. سقوط طائرة عسكرية روسية من طراز سو 25

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، سقوط مقاتلة عسكرية من طراز "سو 25" جنوب غربي البلاد.



وقالت الوزارة في بيان لها نقلته فضائية روسيا اليوم إن المقاتلة سقطت "حين كانت تقوم بتحليق تدريبي دوري".



وأضافت الوزارة أنه جار حاليا البحث عن الطيارين اللذين كانا على متنها. ولم تكشف الوزارة يوم الحوادث الجوية.. عن سبب الحادث.



ومن ناحية أخرى، كانت وكالة تاس الروسية أفادت في وقت سابق باصطدام طائرتين على مدرج الإقلاع بمطار شيريميتيفو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.