الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

نشر المخرج رامى إمام عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بوالده الفنان عادل إمام، من كواليس مسلسل فلانتينو، بعد استئناف التصوير.





مسلسل "فلانتينو" من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.





تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



