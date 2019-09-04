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فن

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:30 م
عادل امام
عادل امام
أحمد البهى
نشر المخرج رامى إمام عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بوالده الفنان عادل إمام، من كواليس مسلسل فلانتينو، بعد استئناف التصوير.

مسلسل "فلانتينو" من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد. 

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" بطولة داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.
الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

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