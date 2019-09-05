محمد بن راشد يعين لطيفة فى منصب حكومى.. 5 معلومات عن رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي

عين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجلته الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبي.



وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "نريد أن تكون دبي مركزا ثقافيا عالميا .. كما هي مركز اقتصادي عالمي .. كل التوفيق لها ولفريقها .. وانتظر تصورا جديدا للهيئة خلال شهر.





وتعد الأميرة لطيفة بن محمد من النساء اللواتي لهن دورا كبيرا فى إحياء الثقافة ومسيرة طموحة فى تطوير القطاع الثقافى،



ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري معلومات عن الأميرة لطيفة بن محمد:





- كان لها دور محوري فى مكاملة المنصات الثقافية بدبي تحت مظلة واحدة.



- قامت الأميرة لطيفة بهيكلة مجموعة من المنصات التى تتيح للمجتمع الفنى فى دبي التعبير عن طاقاته الإبداعية.



قبل بدء مسيرتها الطموحة فى تطوير القطاع الثقافى والفنى فى دبي:



- تدربت فى "دبي القابضة"، وذلك ضمن مختلف الشركات التابعة للمجموعة بما فى ذلك " مجموعة "جميرا"، و"مدينة دبي الطبية وتيكوم وسما دبي،



- تعد إحدى أوائل الخريجات من "برنامج دبي لإعداد القادة".



- حصلت على ماجستير فى إدارة الأعمال التنفيذية مع مرتبة الشرف من "جامعة زايد".



- حصلت على شهادة فى علوم الأعمال تخصص التسويق.



- شاركت فى العديد من برامج التدريب الإدارية فى أعقاب تخرجها.



