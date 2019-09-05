ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعد رمضان يقترب من 4 ملايين مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:24 م
سعد رمضان
سعد رمضان
سعيد فراج
حصدت أغنية إنت وأنا، للفنان اللبناني سعد رمضان، التي طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، الثلاثاء 27 أغسطس،3 ملايين و878 ألف مشاهدة، مقتربة من 4 ملايين.
 
أغنية إنت وأنا من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، والكليب من إخراج هادي عواضة.

يُذكر أن احدث أعمال سعد رمضان الفنية، كان كليب «شو محسودين»، الذي طرحته روتانا عبر يوتيوب في بداية يناير 2019، وهو من كلمات: علي المولى، ألحان: جاد قطريب، توزيع: جيمي حداد.

وحققت أغنية "شو محسودين" لـ سعد رمضان، ملايين المشاهدات على يوتيوب، واجتازت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، لتصبح الأغنية الأكثر نجاحًا في الألبوم الأخير، ليستقر عليها كـ فيديو كليب.

واحتل سعد رمضان، المرتبة الأولى في لبنان بأغنية "شو محسودين"، والتي تصدرت كل الأغاني في لبنان عبر تطبيق "ديزر" للموسيقى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أسبوع من ألبومه.. صابر الرباعي يحصد 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

سعد رمضان يطرح أحدث أغانيه انت وأنا.. اليوم

سعد رمضان يطرح أنت وأنا عبر يوتيوب

في يوم واحد.. سعد رمضان يحصد 220 ألف مشاهدة بـ إنت وأنا

سعد رمضان يقترب من 2 مليون مشاهدة بـ إنت وأنا.. فيديو

روتانا تطرح أحدث أغاني محمد رمضان عبر تطبيق ديزر.. السلطان

ترشيحاتنا

مصرع رئيس محكمة فى حادث انقلاب سيارته بالبحيرة

تعرض هنادى مهنى لوعكة صحية.. شاهد

الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا الأحد.. فيديو

الكشف عن حقيقة الحوت الطائر في إعصار دوريان

خطر على حياتكم.. منى الشاذلي تحذر المصريين من جروب على فيسبوك

اخبار الرياضة.. مرتضى يفجر مفاجأة لأعضاء الزمالك.. حقيقة توقيع عقوبات على الاهلي بسبب كهربا.. وإصابة صالح جمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا

بفستان أسود.. ابنة طلعت زكريا بإطلالة غير معتادة

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة السعودية وديا السبت