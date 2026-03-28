تنسيق أمريكي عراقي لمواجهة الهجمات الإيرانية

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان لها، أن الولايات المتحدة والعراق سيكثفان تعاونهما لمنع الهجمات وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لشنّ هجمات على المنشآت الأمريكية

وأصدرت السفارة الأمريكية والعراق بيانين في وقت متأخر من مساء أمس، أعلنتا فيهما عن تشكيل "لجنة تنسيق مشتركة عليا" للإشراف على الجهود المبذولة للتصدي للهجمات في العراق.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد في بيان نشرته على موقع X: "قرر الجانبان العراقي والأمريكي تكثيف التعاون لمنع الهجمات الإرهابية وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي وقوات الأمن العراقية والمنشآت والأصول الاستراتيجية العراقية، وكذلك ضد الأفراد الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي".

ومنذ بدء الحرب في 28 فبراير بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، انجرّ العراق بشكل متزايد إلى صراع كان يسعى جاهداً لتجنبه.

ونفّذت جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على أهداف أمريكية متعددة، من بينها السفارة في بغداد.

وتتعرض هذه الفصائل الموالية لإيران، والتي يندمج بعضها في قوات الأمن العراقية، لهجمات متكررة، تُحمّل هذه الجماعات مسؤوليتها للولايات المتحدة أو إسرائيل.