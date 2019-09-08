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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلبس شتوى في عز الحر ومش باقى على الدنيا.. محمد عادل إمام يمازح عضو مسرح مصر ..

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
محمد امام ومحمد عبد
محمد امام ومحمد عبد الرحمن
محمد بدران
نشر محمد عادل إمام عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بـ محمد عبد الرحمن، عضو مسرح مصر من أحد مشاهد فيلمهما الجديد "لص بغداد".

وعلق محمد إمام على الصورة قائلًا: "أنا واحد بيصور مع محمد عبد الرحمن بلبس شتوى في عز الحر يعنى مش باقى على الدنيا عبد الرحمن تقريبا نافوخه ساح بالبرنيطة اللي لابسها دى".

ليرد محمد عبد الرحمن قائلًا: "احنا يا امو بنعمل لص بغداد يعنى مش باقيين على الدنيا.. بأمر الله الفيلم يعجب الناس وبكسر الدنيا".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
بلبس شتوى في عز الحر ومش باقى على الدنيا.. محمد عادل إمام يمازح عضو مسرح مصر ..

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