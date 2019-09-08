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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
هند صبري
هند صبري
سعيد فراج
تألقت هند صبري في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بفستان أسود اللون من تصميم azzisndosta، وستايلست: ياسمين عيسى، وحذاء من aquazzura، وحقيبة لـ rogerviver، وصفف شعرها شارلوت بريفيل وجيوفاني فينتورا.

كانت هند صبري شاركت ضمن لجنة تحكيم أفلام العمل الأول في المهرجان التي منحت جائزتها للفيلم السوداني ستموت في العشرين، وفازت بجائزة مؤسسة الصحفيات الايطاليات وتسلمتها في حفل كبير.

على صعيد آخر تسافر هند صبري اليوم الاحد من مدينة فينسيا الإيطالية إلى مدينة تورنتو الكندية لحضور العرض العالمي الأول لفيلمها التونسي نورا تحلم والذي سيتم عرضه يوم الاثنين ٩ من سبتمبر الجاري .

الفيلم يشارك في الإختيار الرسمي لقسم إستكشاف في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليا.

ويشارك هند في حضور العرض العالمي الأول للفيلم كل من مخرجته هند بن جمعة ومنتجيه عماد مرزوق واكلكتيك وفرانسوا دارتمار والفنان لطفي العبدلي.

ويقام العرض الثاني للفيلم يوم ١١ من سبتمبر الجاري، لتواصل هند صبري تألقها الدولي بعد مشاركتها ضمن لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

نورا تحلم من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، وهو فيلم روائي طويل من بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي، إيمان شريف، جمال ساسي وسيف الضريف. "ومن إنتاج شركة بروباغندا -عماد مرزوق.

وتلعب هند شخصية نورا بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، ونورا تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها لأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.
هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور
هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور
هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور
هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور
هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور
هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور
هند صبري تتألق في ختام فينيسيا.. وتطير إلى كندا لحضور عرض نورا تحلم .. صور

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