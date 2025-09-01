قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قرار علمي جديد يعري إسرائيل.. ترتكب إبادة جماعية بالمصطلح العلمي

محمد على

أصدرت الجمعية العالمية لباحثي الإبادة الجماعية قرارًا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفقًا لما ذكره رئيسها اليوم الاثنين.


أيد ستة وثمانون في المائة 86% من الذين صوتوا من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)".


 

شنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أكتوبر2023.

ومنذ ذلك الحين، أدت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية إلى مقتل 63 ألف شخص، وإلحاق الضرر أو تدمير معظم المباني في القطاع، وإجبار كل سكانه تقريبا على الفرار من منازلهم مرة واحدة على الأقل.

منذ تأسيسها عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بأحداث تاريخية أو مستمرة باعتبارها إبادة جماعية.

قرار علمي إسرائيل يعري إسرائيل إبادة جماعية الجمعية العالمية لباحثي الإبادة الجماعية

