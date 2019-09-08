تجميع أجزاء تمثال الملك أمنحتب لبدء ترميمه أمام معبد الأقصر.. صور

كشف أحمد العربي مدير عام معبد الأقصر تفاصيل عملية ترميم أحد التماثيل المهمة في الواجهة الرئيسية للمعبد.



وتابع العربي: فريق عمل المعبد من أثريين ومرممين استطاعوا تجميع الأجزاء الناقصة من تمثال الملك أمنحتب والموجود أمام الواجهة الرئيسية للمعبد.



وأضاف أن التمثال للملك أمنحتب في الوضع سائرًا ويلبس التاج الأبيض، تاج الوجه القبلي، وكان مفقود منه جزء من اليدين والكتف واستطاعت بعثة المجلس الأعلى للآثار من بين 50 ألف قطعة أثرية في المعبد العثور على هذه الأجزاء.



وتابع العربي أن المرممين المصريين سيبدأون في ترميم تمثال الملك أمنحتب ليعود لوضعه الذي كان عليه، حيث سيتم تركيب هذه الأجزاء.



والمعبد من عصر الدولة الوسطى، ومن المحتمل أنه كان يوجد في نفس المنطقة التي أقام فيها أمنحتب الثالث المعبد بقايا معبد قديم أو مقصورة مقدسة ترجع إلى عصر الدولة الوسطى وأغلب الظن أنه كان في عصر الأسرة الثانية عشرة.



والملك أمنحتب الثالث، يرجع الفضل له في بناء المعبد في صورته الحالية على الضفة الشرقية للنيل على محور واحد من الشمال إلى الجنوب إلى أمنحتب الثالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة.