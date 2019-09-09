في يوم ميلادها .. صورة نادرة لحفل زفاف إنعام سالوسة

لم تعط السينما حظها لموهبة فاذة ، كانت تقوم بتدريب السندريلا التي انبهر بها جميع فئات الجمهور ، لم تنصف الشاشة تلك الفنانة في شبابها بالرغم من موهبتها العظيمة فهي ممثلة كوميدية من الطراز الأول ، و ليست فقط الكوميديا هي ممثلة أداءها يختلف عن أي شخص ، تمكنت من حفر شخصيتها في عقول الجمهور من خلال جمل بسيطة للغاية و لكن أداؤها لا يقاوم فهي ترغمك على حبها و الاستمتالع بتمثيلها ، هي الجميلة إنعام سالوسة .



تحل اليوم ميلاد الفنانة إنعام سالوسة ، تلك الفنانة التي أبهرت الجميع بفنها و دربت نجوم لمعوا في سماء الفن ، لم تتذوق طعم ذلك اللمعان إلا القليل .



ولدت إنعام في 9 سبتمبر عام 1939 بمحافظة دمياط الواقعة شمال الدلتا، قد كانت فنانة منذ نعومة أظافرها فكانت تعزف على آلة "الأكورديون" في المرحلة الثانوية، وعندما التحقت بكلية الآداب جامعة عين شمس أدركت أن بداخلها موهبة التمثيل؛ لذا وقفت على مسرح الجامعة وشاركت في تقديم عدد كبير من العروض.



حرصت الفنانة انعام على أن تكون حياتها الشخصية و العائلية بعيدة عن الأضواء لذلك لم يكن يعلم الكثير من جمهورها من هو زوجها حتى فترة قريبة ، فهي متزوجة من المخرج المسرحي سمير العصفوري و أنجبت منه بنتين هما تغريد و منه .



و تداول رواد التواصل الإجتماعي صورة نادرة للفنانة في حفل زفافها على المخرج الكبير .