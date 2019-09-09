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رياضة

أهلي 2002 يواجه التعاون وديًا.. اليوم

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم مواليد ٢٠٠٢ اليوم مع فريق التعاون، في لقاء ودي يقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار استعدادات الأهلي لبداية الموسم الجديد.

وكان فريق مواليد ٢٠٠٢ قد لعب مباراة ودية في وقت سابق، فاز فيها على فريق أكاديمية «ناشئين مصر»، بثمانية أهداف دون رد، ضمن خطة إعداد الفريق التي تشمل خوض عدة مباريات استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد من بطولة منطقة القاهرة.

ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين، مواليد 2002، كل من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وأشرف أبو زيد مدربًا عامًا، ومحمد سمارة مدربًا، وفتوح محمد مدربًا لحراس المرمى، وعماد أنور المدير الإداري للفريق، ومحمود عبد العليم طبيبا، وطه محمد عبد الرحيم أخصائي التأهيل البدني، وعبد الحميد حسين مدلكا.

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