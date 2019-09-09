الإسبانى لا يهدأ.. نادال يطارد ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على موقعه في صدارة التصنيف العالمي الجديد لرابطة محترفي التنس، في نسخته الصادرة صباح اليوم، الاثنين.





وشهد تصنيف هذا الأسبوع، تقليص النجم الإسباني رافاييل نادال، الفارق مع ديوكوفيتش بشكل كبير، بعد فوزه بلقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الرابعة في مسيرته.





وجاء السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث متقدما على الروسي دانييل ميدفيديف الذي ارتقى للمركز الرابع عقب وصوله لنهائي أمريكا المفتوحة، في الوقت الذي تراجع فيه النمساوي دومينيك ثيم مرتبة واحدة، ليحتل التصنيف الخامس عالميًا.





وحل الألماني الكسندر زفيريف سادسا وتقدم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مرتبة واحدة ليحتل التصنيف السابع عالميًا، في الوقت الذي تراجع فيه الياباني كي نيشيكوري إلى المركز الثامن.





وحل الروسي كارين خاشانوف تاسعا في القائمة، فيما أكمل الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت قائمة التوب 10 باحتلاله المركز العاشر.





وفيما يلي المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي:





1- نوفاك ديوكوفيتش: 9,865 نقطة





2- رافائيل نادال: 9,225 نقطة.





3- روجر فيدرر: 7,130 نقطة.





4- دانييل ميدفيديف: 5,235 نقطة.





5- دومينيك ثيم: 4,575 نقطة.





6- ألكسندر زفيريف: 4,095 نقطة.





7- ستيفانوس تسيتسيباس: 3,420 نقطة.





8- كي نيشيكوري: 3,375 نقطة.





9- كارين خاشانوف: 2,810 نقطة.



