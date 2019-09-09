عماد أبو هاشم يفضح الإخوان .. ويكشف أسماء قيادات الجماعة في تركيا .. فيديو

قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه دفع جميع تكاليف انتقالاته للهروب خارج مصر.



وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «سمسار تركي يدعي الحاج متين مسئول التسكين لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا».



وأكد: «التقيت بالإرهابي جمال حشمت على قناة اي أر تي التركية في ثاني أيام تواجدي بتركيا.



وأوضح: «التقيت بعدد من قيادات جماعة الإخوان في تركيا وهم رفاعي طه وأشرف عبدالغفار وأسامة رشدي في مقر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا».