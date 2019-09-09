تركى ال الشيخ يضع التشكيل الفنى لفريق الميريا الإسبانى ..فيديو

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، وهو يقوم بوضع التشكيل الخاص لنادي الميريا.





وظهر تركي آل الشيخ وهو يقوم بالاعتراض على إحدى التشكيلات المتواجدة، إضافة إلى وضع لمساته الفنية ووضع التشكيل الخاص بالفريق .





نادي ألميريا الإسباني





وحقق فريق ألميريا الإسباني فوزا صعبا على نظيره مالاجا بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.





يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.











