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مرأة

منها دهن النعام.. 6 زيوت طبيعية لعلاج آلام المفاصل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
آلام المفاصل
آلام المفاصل
أسماء عبد الحفيظ
يشعر الكثير من الأشخاص بألام العظام والمفاصل، ويحبطون من فشل استعمالهم لبعض كريمات التخلص من آلام المفاصل والعظام ،لذلك عليك أتباع هذه النصائح للتخلص من آلام المفاصل واكتشاف أفضل الزيوت الطبيعية فى علاج آلام المفاصل .

كشفت " خبيرة التغذية " مروة امام عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك ان آلام العظام من الامراض الشائعة اليوم التى تصيب كبار السن والشباب ايضًا.

وهناك عدة أمراض تسبب ألم العظام أبرزها :

١- نقص فيتامين د.
٢- إلتهاب المفاصل الروماتويدى.
٣- نقص المعادن.
٤- مرض النقرس.
٥- مرض الروماتويد.
٦- مشاكل الغضاريف.

لكل مرض من هذه الأمراض أعراض مختلفة وأحيانًا متشابهة ولكن هناك مجموعة من الزيوت تساعد علي علاج التهابات المفاصل وتقلل من آلام العظام

الزيوت الطبيعية لعلاج آلام المفاصل والعظام :-

زيت زيتون
زيت كافور
زيت قرنفل
زيت قرفة
زيت دهن النعام
زيت نعناع

نضع المكونات على المكان المطلوب و بعد ذلك يدلك المكان جيدا لمده ١٠ دقائق ويدهن كريم بعدها مضاد للالتهابات.

وتعد هذه الزيوت عاملا مساعدا مع عرض العظام لعلاج التهابات المفاصل.

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